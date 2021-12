Kast reformula seu programa para atrair eleitores moderados no Chile

O candidato da extrema direita José Antonio Kast apresentou nesta terça-feira(7) um novo programa eleitoral com o objetivo de atrair eleitores do centro no segundo turno das eleições presidenciais do Chile, nas quais enfrentará o político de esquerda Gabriel Boric no dia 19 de dezembro. A redução do Estado e outras propostas iniciais geraram polêmica.



O novo programa deixou de mencionar revogação da lei do aborto aprovada no Chile em 2017 que permite a interrupção da gravidez em três casos: risco de morte para a mulher, inviabilidade fetal e estupro.



A eliminação do Ministério da Mulher lhe rendeu acusações de machismo. Já por sua oposição ao casamento entre pessoas do mesmo sexo foi considerado homofóbico. Sua intenção de construir de uma vala no deserto para evitar a entrada irregular de migrantes foi classificada como xenofobia. A criação de uma "coordenação internacional antirradicais de esquerda" foi qualificada como fascista.



Algumas dessas propostas foram retiradas de seu novo programa, outras permanecem menos explícitas ou foram reformuladas com a retirada de parte da antiga redação.



O programa "exige que a Bolívia e o Peru" -sem mencionar a Argentina como em sua versão original-, reforcem as fronteiras e "se encarreguem das caravanas de migrantes ilegais que saem de seus territórios e chegam ao Chile por sua negligência e falta de controle".