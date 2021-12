Candidata de direita venceria Macron nas eleições presidenciais na França, diz pesquisa

A novata candidata de direita do Partido Republicano, Valérie Pécresse, prevaleceria sobre o atual presidente liberal, Emmanuel Macron, na eleição presidencial de abril, segundo pesquisa publicada nesta terça-feira (7) por Elabe para o



Segundo a pesquisa realizada após sua nomeação no sábado e as manifestações de seus rivais de extrema direita, Éric Zemmour, e da esquerda radical, Jean-Luc Mélenchon, a presidente da região parisiense aproveita o efeito "primárias".



Pécresse, que foi ministra do presidente conservador Nicolas Sarkozy (2007-2012), ganhou 11 pontos em comparação com a pesquisa do Elabe anterior, realizado em 23 e 24 de novembro, antes de vencer as primárias republicanas.



Na primeira pesquisa, Macron, que ainda não confirmou sua candidatura, alcançou 23% da intenção de voto (queda de dois pontos), seguido de Pécresse (20%). Já nesta segunda, a última arrebataria as chaves do Elysee com 52%.



Os ultradireitistas Marine Le Pen e Éric Zemmour não teriam acesso à cédula, com 15% e 14% de intenção de voto respectivamente. Seus rivais de esquerda ficariam abaixo de 10%.



Mélenchon seria o mais bem colocado destes últimos com 8% de intenção de voto, seguido do ecologista Yannick Jadot (7%) e a atual prefeita de Paris, a socialista Anne Hidalgo (3%).



Pécresse, representante da ala social-liberal da direita, mas firme em questões como migração e segurança, é a primeira mulher a representar os republicanos em uma eleição presidencial.



A intenção de voto não constitui uma previsão do resultado da votação, mas sim uma imagem das tendências no momento da pesquisa - realiizada entre 6 e 7 de dezembro, com 1.474 pessoas.