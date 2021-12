Israel termina a construção de cerca na fronteira com a Faixa de Gaza

Israel anunciou nessa terça-feira (7) que concluiu, após três anos de construção, a cerca que separa seu território da Faixa de Gaza, um enclave palestino governado pelo movimento islâmico Hamas.



Com cerca de 65 km e equipada com centenas de câmeras, radares e outros sensores, "constitui uma 'parede de ferro' [...] entre a organização terrorista [Hamas] e os residentes do sul de Israel", disse o ministro da Defesa, Benny Gantz, durante uma cerimônia.



O muro "dará aos cidadãos israelenses uma sensação de segurança", disse Gantz em um comunicado emitido de seu gabinete.



A cerca tem uma parte subterrânea para evitar a escavação de túneis entre o enclave e o território israelense, e também uma parte no mar "conectada a um sistema de armas controlado remotamente", segundo o texto.



O país hebreu impôs um rígido bloqueio à Faixa de Gaza desde que o movimento armado Hamas chegou ao poder em 2007.



Israel e Gaza lutaram quatro guerras desde 2008, a última das quais, em maio de 2021, deixou 260 mortos em Gaza - vítimas dos bombardeios israelenses - segundo autoridades locais, e 13 mortos em Israel, por foguetes disparados do enclave palestino, segundo a polícia e militares.



Cerca de 2 milhões de pessoas vivem na Faixa de Gaza. Do outro lado de Israel também está sendo construída uma barreira para separar as terras do país com a Cisjordânia, território palestino ocupado por forças israelenses desde 1967.



Além disso, Israel também levantou uma cerca em sua fronteira com o Egito.