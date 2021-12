Espanha aprova vacinação de crianças de 5 a 11 anos

As autoridades de saúde espanholas autorizaram nesta terça-feira (7) a vacinação contra a covid-19 para crianças de 5 a 11 anos a partir de 15 de dezembro, em um momento em que o país luta contra um novo aumento dos casos.



A Comissão de Saúde Pública "aprovou a vacinação" das crianças desta faixa etária "para reduzir a carga da doença neste grupo", assim como a transmissão da doença para seu entorno familiar, informou o Ministério da Saúde em um comunicado.



O primeiro lote de vacinas pediátricas chegará à Espanha em 13 de dezembro, segundo o ministério, e será distribuído então entre as regiões, que são as encarregadas de sua administração. A vacinação começará a partir de 15 de dezembro, diz a nota.



Segundo as autoridades, na Espanha há 3,3 milhões de crianças dessas idades que poderão receber essas vacinas agora. "Neste momento, os menores de 12 anos representam a faixa etária com maior incidência acumulada de casos de covid-19", destaca o ministério.



A vacinação de crianças entre 5 e 11 anos, com uma versão reduzida da vacina da Pfizer, é possível na União Europeia desde que a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) autorizou seu uso em 25 de novembro.



Desde então, vários países também a incorporaram, como Itália e Grécia.



A Espanha é um dos países do mundo com a maior taxa de vacinação: segundo as autoridades, 89,4% da população alvo tem o esquema completo. Essa porcentagem alta não evitou, porém, um surto de casos nas últimas semanas, alinhado com outros países europeus.