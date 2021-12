Exportações da América Latina crescerão 25% em 2021, segundo Cepal

As exportações da América Latina em 2021 crescerão 25%, impulsionadas pelo aumento no preço e no volume das exportações, principalmente de matérias-primas, uma recuperação após a queda de 10% registrada no ano passado, informou nesta terça-feira (7) a Cepal.



"A Cepal projeta um aumento de 25% no valor das exportações regionais de bens - depois de uma queda de 10% em 2020 - , impulsionado pela alta de 17% nos preços de exportação e uma expansão de 8% no volume exportado" indica o relatório sobre as perspectivas para o comércio internacional da região, apresentado pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), órgão técnico das Nações Unidas com sede em Santiago.



O valor das importações de mercadorias aumentará 32%, com expansão de 20% no volume e de 12% nos preços, explicou a entidade.



A retomada das exportações ocorre, porém, em meio a um cenário ainda de incertezas no comércio mundial por conta da crise derivada da pandemia, e num contexto de "ritmo desigual de vacinação e novas variedades do vírus; pressões inflacionárias e dificuldade para manter o estímulo fiscal; tensões comerciais e riscos no setor imobiliário da China; interrupções nas cadeias de abastecimento e aumento das taxas de frete", diz o relatório.



Até 2022, a Cepal estima que o valor das exportações e importações regionais de bens crescerá 10% e 9%, respectivamente, no contexto de menor crescimento das economias regional e mundial.



O maior dinamismo é registrado nas exportações da região para a China, com uma expansão de 35%. Os embarques para a União Europeia cresceriam 23% e para os Estados Unidos 19%.