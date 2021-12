Comissão Europeia adverte Rússia sobre a Ucrânia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, alertou a Rússia nesta terça-feira (7) que o bloco está disposto a ampliar as sanções e adotar outras "medidas restritivas" diante de ataques ou ameaças à Ucrânia.



Em tal cenário, o bloco responderia "aumentando e expandindo os regimes de sanções existentes. E, além disso, estamos dispostos a tomar medidas restritivas adicionais", disse Von der Leyen.



Ela, porém, não ofereceu detalhes sobre a natureza dessas possíveis medidas "restritivas".



A alemã reforçou o "apoio total e inabalável da UE à Ucrânia em face desta agressão contra sua integridade territorial e soberania".



Em um discurso antes de uma reunião de embaixadores, Von der Leyen também condenou a "tentativa flagrante da Rússia de intimidar o governo reformista da Moldávia", por meio da manipulação do fornecimento de gás "num momento de alta dos preços energéticos".



"Devemos proteger nossas sociedades e democracias desse tipo de jogo de poder geopolítico cínico", disse.



A fronteira entre a Ucrânia e a Rússia tornou-se na última semana uma fonte de tensão muito elevada devido à concentração militar russa em seu território ao longo da fronteira.



A Rússia, que anexou a península da Crimeia em 2014 e apoia os separatistas que lutam contra o governo ucraniano, negou veementemente que esteja planejando um ataque ou invasão e responsabiliza a UE e a Otan por alimentar as tensões.



A situação atingiu tal ponto que Vladimir Putin, presidente da Rússia, e Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, têm agendada uma cúpula virtual para tentar diminuir as tensões.



O governo russo, porém, já anunciou que não espera nenhum "avanço" neste diálogo.