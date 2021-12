Justiça holandesa se declara incompetente em caso sobre bombardeio de Gaza em 2014

Um tribunal de apelações da Holanda se declarou incompetente no caso de uma denúncia contra o ministro israelense da Defesa, Benny Gantz, que um palestino acusa pela morte de seis familiares em um ataque aéreo na Faixa de Gaza em 2014.



"Os tribunais holandeses não são competentes para julgar a denúncia porque envolve militares que executam a política do Estado israelense", afirmou o tribunal de apelações de Haia, confirmando a decisão do ano passado de um tribunal de instância inferior.



O denunciante, Ismail Ziada, também de nacionalidade holandesa, afirma que perdeu seis membros de sua família no ataque: sua mãe, três irmãos, uma cunhada e um sobrinho, em um ataque aéreo em 2014 do exército israelense contra o campo de refugiados de Al Bureij, na Faixa de Gaza, durante a operação "Escudo defensivo" (que deixou 2.251 mortos no lado palestino, a maioria civis, 74 no lado de Israel, a maioria soldados).



O tribunal de apelações destacou "que não estava cego ao sofrimento do denunciante", mas que os tribunais holandeses não tinham competência em ações promovidas por "pessoal militar de alta patente que executam a política oficial do Estado de Israel".



Benny Gantz, o atual ministro israelense da Defesa, era em 2014 o chefe do Estado-Maior das forças israelenses.