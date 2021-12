Tribunal condena Aung Kyi a 4 anos de prisão, mas líder militar reduz 50% da pena

Um tribunal de Mianmar sentenciou nesta segunta, 6, a principal líder civil do país, Aung San Suu Kyi, a 4 anos de prisão por incitar a desordem pública e quebrar protocolos de segurança contra a covid-19.



Horas depois do anúncio, o chefe do governo militar reduziu a pena para dois anos, de acordo com a TV estatal. Suu Kyi, de 76 anos, que ganhou o Nobel da Paz em 1991, vem sendo submetida a uma série de julgamentos que podem mantê-la na prisão pelo resto da vida.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.