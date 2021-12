Um tribunal de apelações da Holanda se declarou incompetente no caso de uma denúncia contra o ministro israelense da Defesa, Benny Gantz, que um palestino acusa pela morte de seis familiares em um ataque aéreo na Faixa de Gaza em 2014.



"Os tribunais holandeses não são competentes para julgar a denúncia porque envolve militares que executam a política do Estado israelense", afirmou o tribunal de apelações de Haia, confirmando a decisão do ano passado de um tribunal de instância inferior.