Israel bombardeia carga de armas iranianas em porto da Síria

Israel lançou ataques aéreos nesta terça-feira contra uma carga de armas iranianas em um terminal de contêineres no porto sírio de Latakia (oeste do país), informou a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).



"Por volta da 1H23 (locais, 20h23 de segunda, hora de Brasília), o exército israelense realizou um ataqueo aéreo com vários mísseis sobre o depósito de contêineres do porto comercial de Latakia", afirmou uma fonte militar citada pela agência síria SANA.



O bombardeio incendiou "vários contêineres comerciais", mas não provocou vítimas, segundo a agência, que mencionou "represálias de nossas defesas aéreas".



De acordo com o OSDH - ONG com sede no Reino Unido e com uma grande rede de fontes de informação no país devastado pela guerra - os mísseis israelenses apontaram "diretamente contra um carregamento de armas iranianas no terminal de contêineres" dentro do porto, o que provocou "explosões violentas e importantes danos materiais, sem causar vítimas".



Esta é a primeira vez que Israel tem como alvo o porto de Latakia, o mais importante do país, desde o início do conflito em 2011, disse à AFP Rami Abdel Rahman, diretor do OSDH.



Desde o início da guerra na Síria em 2011, Israel lançou centenas de ataques contra o território, especialmente contra posições iranianas ou do grupo Hezbollah, que luta ao lado do regime de Damasco.



A Síria vive um conflito violento desde 2011 que provocou quase 500.000 mortes.