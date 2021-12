Israel bombardeia porto sírio de Latakia, segundo agência estatal síria

Israel lançou ataques aéreos nesta terça-feira (noite de segunda, 6, no Brasil) contra o porto de Latakia, uma infraestrutura estratégica no oeste da Síria, informou a agência de notícias síria SANA.



"Por volta da 1H23 (locais, 20h23 de segunda, hora de Brasília), o exército israelense realizou uma agressão aérea com vários mísseis sobre o depósito de contêineres do porto comercial de Latakia", incendiando "um certo número de contêineres", mas sem causar vítimas, informou uma fonte militar citada pela SANA.



A agência afirma que as "defesas aéreas repeliram a agressão israelense em Latakia".



As imagens publicadas por este veículo mostram contêineres em chamas, mas segundo a TV estatal síria, "as equipes dos bombeiros controlaram o fogo iniciado no porto de Latakia após a agressão israelense".



Trata-se do porto de mercadorias mais importante da Síria, embora a guerra e as sanções contra o regime de Bashar al Assad tenham feito naufragar sua atividade.



Desde o início da guerra na Síria em 2011, Israel lançou centenas de ataques em seu território, especialmente contra posições iranianas ou do grupo Hezbollah.



Israel raramente confirma estes ataques.