Guatemala já deteve 50 narcotraficantes requeridos pelos EUA em 2021

As autoridades antidrogas da Guatemala capturaram nesta segunda-feira (6) um novo suspeito de tráfico de drogas com pedido de extradição aos Estados Unidos, o que eleva para 50 o número de traficantes detidos este ano a pedido de Washington.



Segundo o porta-voz do Ministério Público da Guatemala, Juan Luis Pantaleón, o órgão coordenou com a polícia "a apreensão de Edy Servando Arroyo com fins de extradição aos Estados Unidos por crimes de narcotráfico".



O funcionário do MP explicou que o suposto traficante é requerido pelo tribunal do distrito leste do Texas e foi capturado no bairro Hacienda la Virgen, na cidade de Salamá, ao norte da capital guatemalteca.



Arroyo foi preso com fins de extradição pelo crime de "conspiração para manufaturar e distribuir uma mistura e uma substância contendo uma quantidade detectável de cocaína", acrescentou o porta-voz do MP guatemalteco.



Pantaleón afirmou que a investigação identificou uma organização de tráfico de drogas que operava através da América do Sul até os Estados Unidos.



"A investigação determinou que Arroyo foi responsável por transportar, dirigir e gerir algumas das atividades de tráfico na Guatemala", assinalou o porta-voz.



Segundo o funcionário do MP guatemalteco, com a detenção de Arroyo, a Guatemala soma 50 prisões com fins de extradição aos Estados Unidos por crimes de narcotráfico neste ano.



De acordo com as autoridades, grandes cartéis internacionais, com a ajuda de narcotraficantes locais, transportam drogas e lavam dinheiro na Guatemala e em outros países da América Central, o que tem impacto direto na violência na região.



Segundo os Estados Unidos, 90% da cocaína que chega ao país passa pelo México e a América Central, transportada em pequenos aviões, lanchas e submarinos.