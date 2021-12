Grécia aprova vacinação anticovid para crianças de 5 a 11 anos

As autoridades sanitárias gregas autorizaram nesta segunda-feira (6) a vacinação contra a covid-19 de crianças de 5 a 11 anos a partir de 15 de dezembro, em pleno cenário de aumento de casos.



"O primeiro agendamento para a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos será em 15 de dezembro", afirmou o secretário-geral de Saúde, Marios Themistokleous, durante coletiva de imprensa.



A dose para as crianças será menor do que a dos adultos, explicou o alto funcionário.



O número de contágios de covid-19 passou de 3.600 diários em 29 de outubro para mais de 7.000 duas semanas depois. Nos últimos dias, no entanto, as infecções diminuíram.



O aumento de casos levou as autoridades a anunciarem na semana passada que a vacina será obrigatória para os maiores de 60 anos.



Até agora, a covid-19 deixou 18.716 mortos no país.