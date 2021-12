Para o papa, a 'reputação' do arcebispo de Paris estava comprometida

O papa Francisco considera que o arcebispo de Paris, Michel Aupetit, que renunciou ao cargo na semana passada, "não poderia continuar governando" a igreja de sua cidade porque "sua reputação foi afetada" pelas "fofocas", explicou nesta segunda-feira (6) no voo de retorno da Grécia.



"Quando as fofocas crescem cada vez mais e afetam a reputação de uma pessoa, essa pessoa não pode continuar governando (...). Isso é uma injustiça. Por isso aceitei a demissão do bispo Aupetit, não sobre o altar da verdade e sim sobre o da hipocrisia", afirmou o papa ao grupo de jornalistas que o acompanharam em sua viagem de cinco dias a Chipre e Grécia.



O papa aceitou a renúncia do prelado, depois que foi acusado de manter um comportamento "ambíguo" com uma mulher em 2012, com a qual foi atribuída uma relação.



Segundo o semanário francês Le Point, o arcebispo teve naquele ano uma relação íntima e consentida com uma mulher, com base em um e-mail que teria sido enviado por engano e que não deixava dúvidas.



"Admito que meu comportamento com ela pode ter sido ambíguo, dando a entender a existência de uma relação íntima e de relações sexuais entre nós, o que nego energicamente", declarou Aupetit ao Le Point.



A demissão "não é uma confissão de culpa, é um gesto de humildade", explicou a diocese de Paris.



A renúncia ocorreu em meio ao escândalo na igreja católica na França, depois que uma comissão independente estimou em outubro que padres e religiosos abusaram de cerca de 216.000 menores nesse país entre 1950 e 2020.



O papa pediu cautela para "interpretar" o relatório francês, coordenado por Jean Marc Sauvé e fruto de dois anos e meio de trabalho, o qual analisa a pedofilia na igreja francesa nos últimos 70 anos.



"Quando este tipo de estudo é feito, precisamos estar atentos à interpretação que fazemos", disse o papa aos jornalistas, referindo-se ao contexto em que esses fatos aconteceram.



"O abuso de 100 anos atrás, de 70 anos, era uma brutalidade. Mas a forma em que se viveu não é a mesma de hoje em dia", acrescentou.



"Por exemplo, nos casos de abuso na igreja, a atitude foi a de silenciar o caso. Uma atitude que infelizmente ainda existe em um grande número de famílias", explicou.



É uma "situação histórica que deve ser interpretada com a hermenêutica da época, não com a nossa", destacou o papa.



O pontífice admitiu que ainda "não leu o relatório e também não ouviu os comentários dos bispos franceses".