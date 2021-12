Maior mercado asiático de flores transforma 'influencers' em estrelas

Caixas de rosas, lilases e cravos se acumulam enquanto a influenciadora digital Caicai divulga ao vivo para milhares de internautas as melhores ofertas em um pequeno estúdio no maior mercado asiático de flores.



O comércio eletrônico é enorme na China e os influenciadores digitais fazem fortunas promovendo produtos de marcas de luxo e cosméticos.



Agora a indústria de horticultura da China, avaliada em 25,1 bilhões de dólares, está entrando no negócio e os consumidores cada vez mais usam seus smartphones para comprar flores.



O comércio online representa agora mais da metade das vendas do setor.



"Cinco buquês por apenas 39,8 yuanes (6,25 dólares) para quem pedir agora mesmo", diz a jovem de 23 anos, uma oferta que repete oito horas por dia.



Os lucros, porém, são imprevisíveis.



"A venda de flores oscila nas temporadas altas e baixas, então os lucros de alguém que transmite ao vivo variam muito. O que posso dizer é que quanto mais você trabalha, mais sorte terá", explica enquanto seus colegas colocam os buquês em caixas para serem enviados.



A demanda de flores cresceu na China depois que as condições de vida melhoraram. A província de Yunnan, no sul, é o epicentro do boom econômico graças ao seu clima moderado todo o ano.



A capital provincial de Kunming tem o maior mercado de flores da Ásia e o segundo maior do mundo depois de Aalsmeer, na Holanda.



Toda tarde começa um leilão de rosas em uma sala enorme, com mais de 600 compradores que obtêm a oferta do dia em suas telas.



"Yunnan representa quase 80% da produção chinesa de flores e entre 70% e 80% das flores vendidas passam pela sala de leilões", informou o responsável de logística do mercado, Zhang Tao.



"Isso representa em média mais de quatro milhões de flores vendidas por dia. Para o Dia dos Namorados chinês, vendemos 9,3 milhões em um dia", acrescentou.



As flores são enviadas em 48 horas para todo o país.



No setor varejista do mercado, outra influenciadora, Bi Xixi, mostra flores e buquês para vender aos seus 60.000 seguidores online.



Ela recebe uma comissão de 10% sobre o que vende e é otimista sobre o futuro do negócio.



"As pessoas apreciam cada vez mais os rituais. As flores dão a elas uma sensação de felicidade e os jovens estão começando a comprar flores", comentou.



Para o chefe de uma das maiores empresas do mercado, a Corporação de Flores Dounan, Qian Chongjun, o mercado está longe de ficar saturado.



"Muitas famílias adotaram o hábito de comprar flores toda semana, acredito que um dia isso será uma necessidade vital, como o ar e a água", estimou Qian.