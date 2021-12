Papa espera viajar à Rússia para se reunir com patriarca Cirilo

O papa Francisco assegurou nesta segunda-feira (6) que está disposto a viajar a Moscou para se reunir com o patriarca Cirilo, da igreja ortodoxa russa, reiterando o seu desejo de visitar a Rússia.



"Estou disposto a viajar a Moscou", confessou o pontífice argentino aos jornalistas que o acompanharam no voo de retorno a Roma, após a visita de cinco dias a Chipre e Grécia.



"Está no horizonte, não muito longe, o encontro com o patriarca Cirilo. Na próxima semana, o metropolita russo, o bispo Hilarion, vem ao Vaticano para estabelecer um próximo encontro", detalhou Francisco, que deseja viajar à Rússia desde que foi escolhido papa em 2013.



O metropolita, responsável de relações exteriores da igreja russa, se reunirá em meados de dezembro com Francisco, ocasião na qual aproveitará para parabenizá-lo por seus 85 anos, que cumprirá em 17 de dezembro, segundo adiantou o religioso russo recentemente à imprensa de seu país.



"Por ora, não foram marcadas datas nem o lugar de um eventual encontro", detalhou o pontífice.



A visita do papa à Rússia ainda não foi concretizada, apesar dos gestos de proximidade em favor da unidade entre esses dois braços do cristianismo.



"Para dialogar com um irmão não são necessários protocolos. Somos irmãos e dizemos as coisas diretamente entre nós", explicou Francisco.



A igreja ortodoxa russa e a igreja católica se mantiveram distantes durante muito tempo, até o encontro, em fevereiro de 2016, entre o papa Francisco e o patriarca Cirilo em Cuba. Esta foi a primeira reunião deste tipo desde o cisma entre as igrejas de Oriente e Ocidente em 1054.