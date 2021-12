Presidente em fim de mandato, Adama Barrow, vence eleições na Gâmbia

O presidente em final de mandato, Adama Barrow, foi declarado vencedor das eleições presidenciais na Gâmbia neste domingo (5), um dia após uma eleição crucial para esta jovem democracia que pretende deixar para trás o seu passado ditatorial.



Barrow, cuja chegada à presidência há cinco anos pôs fim a mais de 20 anos de ditadura, obteve mais de 53% dos votos, superando com facilidade seu principal adversário, Ousainou Darboe, que recebeu 27,7%, de acordo com os resultados publicados pela comissão eleitoral.



Mas seus opositores disseram que contestariam os resultados antes mesmo do anúncio final e que "todos os meios de ação" seriam tomados.



"No momento, rejeitamos os resultados anunciados até agora" pela comissão, disse Ousainou Darboe a jornalistas, junto com outros dois dos seis candidatos.



"Todos os meios de ação estão sobre a mesa", acrescentou, conclamando "todos os gambianos a manterem a calma e a paz" enquanto as investigações são realizadas.



As eleições, que ocorreram no sábado, acontecem sem segundo turno. Os quase um milhão de eleitores, de uma população de dois milhões, escolheram o próximo presidente entre seis candidatos, todos homens.



Barrow vai liderar o menor país da África continental, um dos mais pobres do mundo, por outros cinco anos.



O processo testa a transição neste país que durante 22 anos foi governado pelo ditador Yahya Jammeh, que se exilou em 2017.