Zemmour, da ultradireita francesa, faz seu primeiro comício como candidato à presidência

Milhares de pessoas começavam a se reunir neste domingo(5) ao norte de Paris para assistir ao primeiro comício do novo candidato de extrema direita à presidência francesa, Eric Zemmour, sob intensa vigilância policial.



Sob chuva e frio, militantes e apoiadores dirigiam-se ao Parque de Exposições de Villepinte, onde Zemmour esperava reunir 15.000 apoiadores.



"Estou aqui para que a França se recupere. Zemmour não está no sistema, ele não é um político, já votei em tantos, então por que não ele?" diz Esther, 54 anos, que dirige uma empresa.



O comício é realizado apenas cinco dias depois que este escritor de 63 anos de idade confirmou sua candidatura para as eleições presidenciais de 2022 com um vídeo de campanha repleto de retórica anti-imigração e terríveis alertas sobre o futuro do país.



"Há imigração por toda a parte e somos obrigados a conviver com ela", lamenta Véronique, 49 anos, desempregada e mãe de três filhos. Ela garante que espera por moradia social há 20 anos "mas são os imigrantes que vêm primeiro".



- "Impossível não é palavra do francês" -



No sábado, a equipe de Zemmour revelou seu slogan oficial de campanha: "Impossível não é palavra do francês", uma citação atribuída a Napoleão. Zemmour, buscando ultrapassar a líder histórica da extrema direita Marine Le Pen, conta com uma forte participação no domingo para mostrar que é um sério candidato a destronar o presidente centrista e liberal Emmanuel Macron.



Ele também quer angariar apoio entre os eleitores mais conservadores do tradicional partido de direita francês, Os Republicanos, que escolheu a moderada Valerie Pecresse para a disputa presidencial no sábado.



Olivier Ubeda, membro de sua equipe de campanha, garantiu que 19.000 pessoas se inscreveram para o comício. O evento foi originalmente planejado em Paris, mas foi transferido por motivos de segurança, entre outros.



Um grupo de 50 associações, sindicatos e partidos políticos convocou um protesto na capital contra Zemmour, criticado por incitar ao ódio racial. A polícia espera milhares de manifestantes no protesto de Paris e algumas centenas de ativistas de extrema esquerda em Villepinte, onde teme confrontos com apoiadores de Zemmour.



Stephane Troussel, presidente socialista da região de Seine-Saint-Denis, onde está localizada Villepinte, pediu à administração do centro de exposições que cancelasse o comício. "A República não é um regime neutro. O racismo não é uma opinião, mas um crime", escreveu ele no semanário Journal du Dimanche.



TF1 - TELEVISION FRANCAISE 1



