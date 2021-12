O candidato da extrema direita à presidência francesa promete 'reconquistar' o país

Em seu primeiro comício como candidato à presidência francesa neste domingo(5), o político de extrema direita Éric Zemmour exortou seus seguidores a "mudar o curso da história" e prometeu "a reconquista" da França, o nome oficial de seu movimento.



"Hoje são 15.000! 15.000 franceses que desafiaram o politicamente correto, as ameaças da extrema esquerda e o ódio da mídia", disse o candidato de 63 anos a seus apoiadores, que agitaram bandeiras francesas e gritaram "Presidente Zemmour!"



"O desafio é imenso, se eu vencer, será o início da reconquista do país mais bonito do mundo", prometeu o candidato, que passou meses construindo seu discurso sobre o repúdio à imigração e ao islã, que segundo ele ameaça " o povo francês que está aqui há mil anos e que quer continuar sendo dono de sua casa".



O candidato, que chegou com mais de uma hora de atraso, fez sua entrada triunfal no evento, sob uma envolvente trilha sonora.



"Ouviram dizer que sou um fascista, um racista, um misógino", disse Zemmour, duas vezes condenado por incitação ao ódio racial e que agora se apresenta como uma pessoa perseguida por um "bando de políticos, jornalistas e jihadistas".



"Há imigração por toda a parte e somos obrigados a conviver com ela", lamenta Véronique, 49 anos, desempregada e mãe de três filhos. Ela garante que espera por moradia social há 20 anos "mas são os imigrantes que vêm primeiro".



No sábado, a equipe de Zemmour revelou seu slogan oficial de campanha: "Impossível não é palavra do francês", uma citação atribuída a Napoleão. Seu partido foi apresentado oficialmente neste domingo com o nome de "Reconquista!"



- Empurra-empurra -



Quando o candidato chegou, houve vários empurrões no imenso salão do Centro de Exposições de Villepinte, ao norte de Paris.



Um grupo de ativistas do SOS Racismo, que realizou uma ação "não violenta", foi agredido pelos participantes do comício, confirmaram jornalistas da AFP. Pelo menos dois deles estavam sangrando.



Um grande dispositivo de segurança cercou o local do comício e mais de uma centena de manifestantes contrário a Zemmour que protestavam contra o "racismo, negação e homofobia" do candidato foram dispersos pela polícia.



Horas antes, também houve uma manifestação em Paris contra o candidato presidencial. Segundo a polícia, o protesto reuniu 2.200 pessoas. Mas os organizadores (sindicatos, partidos e associações) afirmam que houve 10.000 participantes.



O comício é realizado apenas cinco dias depois que este escritor de 63 anos de idade confirmou sua candidatura para as eleições presidenciais de 2022 com um vídeo de campanha repleto de retórica anti-imigração e terríveis alertas sobre o futuro do país.



Zemmour, buscando ultrapassar a líder histórica da extrema direita Marine Le Pen, conta com uma forte participação no domingo para mostrar que é um sério candidato a destronar o presidente centrista e liberal Emmanuel Macron.



Ele também quer angariar apoio entre os eleitores mais conservadores do tradicional partido de direita francês, Os Republicanos, que escolheu a moderada Valerie Pecresse para a disputa presidencial no sábado.



