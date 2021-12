Explosões são registradas em acampamento de missão da ONU no Mali

Duas explosões ocorreram neste domingo (5) em um acampamento da missão da ONU no Mali (Minusma), em Gao, no norte do país, causando danos materiais, confirmaram jornalistas da AFP que estiveram no local.



Foram quatro impactos no campo e apenas danos materiais, segundo o Exército francês, que não especificou a origem das explosões.



As explosões, às 05h45 GMT (2h45 de Brasília), fizeram tremer as barracas e obrigaram os militares a permanecerem em abrigos por duas horas.



O incidente coincide com a reorganização da presença militar francesa no Mali, com o fim programado da Operação Barkhane.



O plano francês prevê a retirada de forças de Kidal, Tessalit e Timbuktu para reorientar as tropas em torno de Gao e Ménaka, mais perto da "zona das três fronteiras", nas fronteiras do Níger e Burkina Faso.



O Mali é palco desde 2012 de operações de grupos ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico, bem como de violências de todos os tipos perpetradas por milícias autoproclamadas de autodefesa e bandidos.



As próprias forças regulares são acusadas de abusos.



A violência que começou no norte em 2012 se espalhou para o centro e, em seguida, para os vizinhos Burkina Faso e Níger.