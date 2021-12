Pelo menos um morto e dezenas de feridos na erupção do vulcão Semeru na Indonésia

O vulcão Semeru, localizado no leste da Ilha de Java, na Indonésia, entrou em erupção neste sábado(4), matando pelo menos uma pessoa e ferindo dezenas, enquanto milhares de residentes fugiam.



Duas pessoas estão desaparecidas e outras oito são procuradas em Curah Kerobokan, uma cidade gravemente afetada pelo vulcão Semeru. Mais de 300 famílias viram suas casas destruídas por lava e cinzas, de acordo com as autoridades.



Um corpo sem vida foi encontrado e 41 pessoas - incluindo duas mulheres grávidas - ficaram feridas, algumas gravemente queimadas pela lava incandescente, informou Indah Masdar, vice-governador da região de Lumajang.



A equipe de resgate se mobilizou para evacuar os moradores antes do avanço da lava. Em algumas áreas, eles têm dificuldades para se mover, devido aos detritos densos e à lava fria que atinge seus joelhos.



A lava fria destruiu a ponte Lumajang, que permitia o acesso à área, segundo Masdar.



Em outras cidades, os moradores entraram em pânico e fugiram quando a lava e as cinzas vulcânicas chegaram, de acordo com as autoridades.



"Muitas áreas foram deixadas na escuridão pelas cinzas vulcânicas", disse o porta-voz da agência de controle de desastres, Abdul Muhari.



"Estamos construindo abrigos em várias áreas de Lumajang", acrescentou.



Um vídeo publicado pela agência mostra moradores, incluindo muitas crianças, se refugiando após a erupção do Semeru às 15h, horário local, neste sábado.



O vulcão estava no segundo nível de alerta mais alto desde a grande erupção que ocorreu em dezembro de 2020, que obrigou milhares de pessoas a fugir.



O arquipélago indonésio está localizado no "Círculo de Fogo" do Pacífico, com quase 130 vulcões ativos devido à fusão das placas continentais.



No final de 2018, a erupção de um vulcão no estreito entre as ilhas de Java e Sumatra causou um terremoto subaquático seguido de um tsunami que deixou mais de 400 mortos.