Ao menos 20 mortos no Quênia em cheia de rio que arrastou um ônibus

Pelo menos 20 pessoas morreram afogadas no Quênia neste sábado (4), quando o ônibus em que viajavam para assistir a um casamento foi arrastado de uma ponte na cheia de um rio, informou a polícia.



"A busca e o resgate estão em andamento, mas 20 corpos foram recuperados até agora", disse Joseph Yakan, comandante da polícia de Mwingi East.



O agente informou que cerca de dez pessoas foram resgatadas, mas não está claro quantas pessoas viajavam no ônibus quando ele caiu nas águas do rio Enziu, cerca de 200 quilômetros a leste da capital Nairóbi.



O veículo transportava membros do coro de uma igreja e convidados do casamento.



As testemunhas indicaram que o motorista tentou atravessar a ponte alagada pelas águas, mas que a correnteza era muito forte e os arrastou.