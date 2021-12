Rio de Janeiro cancela festa de Réveillon por causa da ômicron

A cidade do Rio de Janeiro finalmente decidiu suspender sua festa de Réveillon com a chegada ao Brasil da variante ômicron do coronavírus, medida adotada pela maioria das capitais do país e que acrescenta dúvidas sobre a realização do famoso Carnaval carioca.



"Respeitamos a ciência. Como são opiniões divergentes entre comitês científicos, vamos sempre ficar com a mais restritiva. O Comitê da prefeitura diz que pode. O do Estado diz que não. Então não pode. Vamos cancelar dessa forma a celebração oficial do réveillon do Rio", anunciou o prefeito Eduardo Paes no Twitter.



Paes acrescentou que tomou a decisão com "tristeza", enfatizando que "infelizmente não temos como organizar uma festa dessa dimensão, em que temos muitos gastos e logística envolvidos, sem o mínimo de tempo para preparação".



Os tradicionais shows e queima de fogos de artifício atraem milhões de pessoas à praia de Copacabana.



Por enquanto, já são seis casos confirmados no Brasil da nova variante do coronavírus, três em São Paulo, dois em Brasília e um em Porto Alegre.



Na sexta-feira foi São Paulo, a cidade mais populosa do Brasil, que suspendeu as comemorações que reúnem dois milhões de pessoas na Avenida Paulista.