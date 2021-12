Ao menos 30 mortos em suposto ataque islamita no Mali

Pelo menos 30 pessoas morreram na sexta-feira (3) em um ataque cometido por supostos extremistas islâmicos contra um veículo perto de Bandiagara, na região de Mopti, no centro de Mali, informaram autoridades locais à AFP.



"Pelo menos 30 civis foram mortos por terroristas perto de Bandiagara na sexta-feira. Os civis estavam em um veículo de transporte. Os passageiros foram metralhados e o veículo queimado. O Estado enviou forças de segurança ao local", disseram à AFP autoridades de Mopti, que pediram anonimato.



Um político de Bandiagara confirmou o balanço e explicou que entre as vítimas havia "crianças e mulheres".



O ataque não foi reivindicado por nenhum dos grupos armados que operam no país.



Desde 2012, o Mali tem sido palco de ataques de milícias autoproclamadas de autodefesa, bandidos e grupos afiliados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico.



A violência surgiu no norte do país, mas se espalhou para o centro e também para os vizinhos Níger e Burkina Faso, deixando milhares de civis e militares mortos e milhares deslocados.