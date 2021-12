Devido a problemas técnicos, não enviaremos o videográfico abaixo nessa sexta-feira. Pedimos desculpas pelo incoveniente.



* Auto-F1-GP-Arábia-Saudita



O Grande Prêmio da Arábia Saudita, a penúltima corrida do Mundial de F1, acontece nesse final de semana. Videográfico com o traçado do circuito. - ORIGINAL - SEM TEXTO



Maria Cecilia REZENDE



Gráficos



Avenida Almirante Barroso,N° 52- RJ CEP 20031 - 000 - Rio de Janeiro



Tel : +55 21 2217 0025 Fax : +55 21 22622399