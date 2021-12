Petróleo fecha sem tendências definidas em mercado que continua digerindo decisão da Opep+

Os preços do petróleo continuaram voláteis nesta sexta-feira (3) e fecharam sem tendências definidas, um dia depois de uma reunião da Opep e seus aliados no âmbito da Opep+, em um mercado afetado, ainda, por um dia ruim na bolsa.



Em Londres, o Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro subiu 0,30% a 69,88 dólares.



Enquanto isso, em Nova York, o barril de WTI para entrega em janeiro recuou 0,36% a 66,26 dólares.



Os dois contratos chegaram a subir mais de 2% durante o dia.



Na semana, o Brent perdeu 3,01% e o WTI, 4,14%.



"A volatilidade é crescente no mercado do petróleo e em todos os mercados em geral, considerando as incertezas sobre a variante ômicron (...) e qual será o ajuste monetário potencial" nos Estados Unidos, resumiu Matt Smith, encarregado de análises petroleiras para o especialista em dados sobre matérias-primas Kpler.



Os preços do petróleo oscilaram esta semana, quando foi realizada, na quinta-feira, uma cúpula da Opep e seus aliados (Opep+).



O grupo decidiu manter o aumento de sua produção em 400.000 barris diários em janeiro.



"Esta decisão inesperada sugere que o grupo está perturbado (nem) pela queda recente dos preços do petróleo", impulsionada pela ameaça de uma nova variante do coronavírus, "nem pela perspectiva de uma liberação das reservas estratégicas de petróleo" por vários países consumidores, com os Estados Unidos à frente, disse o analista da PVM, Stephen Brennock.