Luxemburgo terá pela primeira vez uma mulher ministra da Economia

A diplomata Yuriko Backes foi nomeada a nova ministra da Economia de Luxemburgo e será a primeira mulher a ocupar este cargo na história do país, anunciou o partido do primeiro-ministro Xavier Bettel nesta sexta-feira (3).



Backes, que fará 51 anos no dia 22 de dezembro, vai suceder Pierre Gramegna, de 63, que anunciou sua saída de surpresa na terça-feira "por motivos pessoais".



Yuriko Backes ocupa o cargo de marechal do Grão-Duque Henrique desde junho de 2020, sendo responsável pela organização de suas atividades oficiais como chefe de Estado, suas relações com o Governo e sua comunicação.



Esta diplomata de carreira foi ex-conselheira dos primeiros-ministros Jean-Claude Juncker e Xavier Bettel e chefiou a representação da Comissão Europeia em Luxemburgo.