Biden diz estar preparando medidas para proteger Ucrânia de ataque da Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta sexta-feira (3) que está preparando novas políticas para deter qualquer plano russo de invadir a Ucrânia depois que Washington e Kiev informaram que Moscou concentrou tropas perto da fronteira.



As tensões dispararam nas últimas semanas depois que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, alertou Moscou contra uma invasão.



Kiev disse que a Rússia mobilizou cerca de 115.000 soldados perto de suas fronteiras, na Crimeia anexada e em duas regiões do leste controladas por rebeldes pró-Rússia. O Kremlin negou as acusações e responsabilizou os Estados Unidos por supostamente alimentar as tensões.



"O que estou fazendo é reunir o que acredito que será o conjunto de iniciativas mais completo e significativo para que seja muito, muito difícil para (o líder russo, Vladimir) Putin seguir adiante e fazer o que as pessoas se preocupam que possa fazer", disse Biden à imprensa.



O Kremlin afirmou nesta sexta-feira que na próxima semana Putin e Biden terão uma conversa telefônica.



O assessor de política externa do Kremlin, Yuri Ushakov, disse à imprensa que definiu uma data, mas que não seria anunciada até que fossem estabelecidos os detalhes finais das negociações.



Apesar do aumento dos contatos entre os dois rivais desde que Putin e Biden se reuniram pela primeira vez em uma cúpula em Genebra em junho, as tensões se mantiveram elevadas.



Além do conflito da Ucrânia, Rússia e Estados Unidos continuam discutindo sobre ciberataques e as equipes de suas embaixadas, depois de várias ondas de expulsões diplomáticas.