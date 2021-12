Putin critica Erdogan pelo uso de drones turcos na Ucrânia

O presidente russo Vladimir Putin criticou nesta sexta-feira (3) o uso por parte do exército ucraniano de drones militares fornecidos pela Turquia, em uma conversa telefônica com seu homólogo turco Recep Tayyip Erdogan.



Segundo Putin, o uso por parte das forças de Kiev de drones armados turcos do tipo Bayraktar, que foram usados contra os separatistas pró-Rússia em outubro, é uma "provocação".



O presidente russo criticou a "política destrutiva" de Kiev destinada a "prejudicar os acordos de Minsk" assinados em 2015 e destinados encerrar o conflito no leste separatista da Ucrânia, mas cujo componente político nunca foi aplicado.



Putin também destacou, durante a conversa telefônica, a "necessidade de que Kiev abandone todas as tentativas de atividades bélicas" no leste da Ucrânia, segundo um comunicado do Kremlin.



As declarações ocorrem em um momento de tensão máxima entre Rússia e Ucrânia, com acusações contra Moscou de concentrar tropas na fronteira para preparar uma possível ofensiva.