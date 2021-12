Alemanha avalia extradição de britânico que 'espionou para Rússia'

Um ex-funcionário da embaixada britânica em Berlim, suspeito de espionar para Rússia, enfrenta um processo de extradição ao Reino Unido, informaram as autoridades nesta sexta-feira (3) à AFP.



A Procuradoria de Brandemburgo estava examinando uma solicitação de extradição do governo do Reino Unido, como informou pela primeira vez a revista alemã Der Spiegel.



Denominado David S. pelos promotores, mas identificado como David Smith pelos meios de comunicação, o ex-funcionário teria "transmitido documentos que adquiriu no contexto de suas atividades profissionais para um representante de inteligência da Rússia", segundo a Procuradoria Federal alemã. Em troca, teria recebido um pagamento em dinheiro, acrescentou o órgão.



O suspeito haveria repassado informações relacionadas tanto com o Reino Unido como com a Alemanha à inteligência russa, segundo a Der Spiegel, que acrescentou que o homem se opõe à sua extradição.



David foi detido em agosto em uma operação conjunta entre Alemanha e Reino Unido e é o último de uma série de supostos espiões russos que foram descobertos na Alemanha.