Emirados Árabes Unidos compra 80 aviões de combate Rafale da França

O governo dos Emirados Árabes Unidos assinou nesta sexta-feira um acordo para comprar 80 aviões de combate Rafale, fabricados pelo grupo francês Dassault Aviation, por ocasião da visita do presidente da França, Emmanuel Macron, a Dubai.



Outro acordo foi assinado para a compra de 12 helicópteros Caracal. "Esta é uma grande conquista da associação estratégica entre os dois países", afirma o comunicado do Palácio do Eliseu.



"O acordo consolida a capacidade de atuar juntos por sua autonomia e segurança", completa.



Esta compra é o maior pedido internacional de aviões Rafale desde que o aparelho entrou em serviço, em 2004.



O acordo foi assinado pelo CEO da Dassault Aviation, Eric Trapier, enquanto Macron se reunia com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed, no primeiro dia de sua visita ao Golfo.