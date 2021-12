Advogado de Nobel da Paz filipina acredita em viagem da jornalista a Oslo

Um advogado da vencedora do Prêmio Nobel da Paz Maria Ressa - que enfrenta vários processo judiciais - afirmou nesta sexta-feira que acredita que a jornalista filipina será autorizada a viajar a Oslo para receber a distinção.



Ressa, cofundadora do portal de notícias Rappler, venceu o prêmio ao lado do jornalista russo Dmitri Muratov por seus esforços para "proteger a liberdade de expressão".



A ex-correspondente do canal CNN, que está em liberdade condicional e aguarda pelo julgamento de um recursos após ser condenada por um caso de difamação on-line, pediu a três tribunais permissão para viajar a Noruega para a cerimônia de 10 de dezembro.



"Acreditamos que será concedido o direito", afirmou o advogado Francis Lim.