Ao menos 10 pessoas, três civis e sete combatentes curdos, morreram em um ataque do grupo extremista Estado Islâmico (EI) no norte do Iraque, informa um comunicado divulgado pelas Forças Armadas do Curdistão iraquiano.



Os extremistas atacaram o vilarejo de Khidir Jija, ao sul de Erbil, e mataram três civis. Os peshmergas (combatentes curdos) iniciaram uma operação na qual "morreram sete combatentes na explosão de um artefato colocado por elementos do EI", acrescenta o comunicado.