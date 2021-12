Governadora confirma cinco casos da variante ômicron em Nova York

O estado de Nova York confirmou a presença de cinco casos da variante ômicron do coronavírus, anunciou nesta quinta-feira (2) a governadora Kathy Hochul, elevando a oito o número de contágios detectados da nova cepa nos Estados Unidos.



"O estado de Nova York confirmou cinco casos da variante ômicron", disse Hochul por meio do Twitter em mensagem destinada a tranquilizar os moradores do quarto estado mais populoso do país.



"Permitam-me ser clara: isto não é motivo de alarme. Sabíamos que esta variante viria e temos as ferramentas para deter seu avanço", acrescentou a governadora.



"Tomem sua vacina, tomem seu reforço. Usem a máscara", recomendou.



Por enquanto, não está claro se os novos casos estão localizados dentro ou perto da cidade de Nova York - região metropolitana mais populosa do país - e tampouco se os casos foram detectados em pessoas que voltaram recentemente de viagens ao exterior.



Até agora são oito os casos confirmados nos Estados Unidos, onde pelo menos um, em Minnesota, é o de uma pessoa sem registros de viagens internacionais recentes, o que indica que a cepa ômicron já circula no país.



Os números apresentados pela governadora Hochul chegam após o anúncio do presidente Joe Biden de reforçar as medidas governamentais contra a covid-19 durante o inverno.



As novas medidas incluem a obrigatoriedade de um teste negativo nas últimas 24 horas para viajantes procedentes do exterior, assim como a prorrogação até meados de março do uso de máscaras no transporte público.



Twitter