Argentina suspende isolamento de cruzeiro por caso de covid

Autoridades sanitárias argentinas suspenderam a medida de isolamento que vigorava para o navio de cruzeiro Hamburg, proveniente de Cabo Verde, após ser descartado um caso positivo de covid-19, que permitiu à embarcação retomar viagem rumo ao sul, informaram fontes portuárias.



O navio, com mais de 300 pessoas a bordo, tinha previsto fazer escala em Puerto Madryn, na província de Chubut, nesta quinta-feira, mas "a permissão foi cancelada e seguiu rumo ao sul", disse à AFP uma fonte portuária de Puerto Madryn.



A prefeitura tinha antecipado que rejeitaria o acesso do navio "por prevenção", devido ao temor da entrada da variante ômicron do coronavírus, da qual ainda não foram reportados casos na Argentina.



O navio Hamburg, com bandeira das Bahamas, tinha chegado na sexta-feira ao porto de Buenos Aires com 170 passageiros e 156 tripulantes.



Testes de PCR para a covid-19 tinham dado positivo para um tripulante, razão pela qual todas as pessoas a bordo foram isoladas. No entanto, um exame de antígenos posterior descartou o primeiro resultado, ao informar que se tratou de um falso positivo.



Isso permitiu suspender o isolamento preventivo da embarcação.



O itinerário original prevê que o Hamburg chegue ao porto de Ushuaia, 3.000 km ao sul de Buenos Aires, em 20 de dezembro, com data de partida na tarde do mesmo dia.



A Argentina, com 45 milhões de habitantes, registrou desde o início da pandemia 5,33 milhões de casos de covid-19, com 116.620 mortes.