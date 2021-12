Wall Street fecha em forte alta por repique técnico em mercado nervoso

A bolsa de Nova York fechou em forte alta nesta quinta-feira (2), impulsionada por um repique técnico de compras a preços bons, mas o nervosismo e a volatilidade permanecem na ordem do dia devido à falta de dados clínicos sobre a nova variante ômicron do coronavírus.



O Dow Jones subiu 1,82% a 34.639,79 pontos; o índice tecnológico Nasdaq, 0,83% a 15.381,31 unidades, e o S&P; 500, 1,42% a 4.577,34.



Todos os setores fecharam no azul, particularmente a indústria e as finanças.



O anúncio da segunda-feira do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, sobre uma possível normalização mais rápida do que o esperado da política monetária, faz prever um aumento das taxas, o que permitiria aos bancos recuperar margens de lucro.



A indústria foi impulsionada pelo setor aéreo, em particular pela Boeing (+7,54% a 202,38 dólares), após o anúncio dos reguladores chineses de que seu 737 MAX será autorizado a voar em breve na China.



Os dois setores representam mais de 20% do Dow Jones.



"Não demorou demais para os investidores voltarem às compras a um bom preço", comentou em nota Edward Moya, analista da Oanda.



Como sinal de que o mercado se prepara cada vez mais para pelo menos uma alta das taxas em 2022, o rendimento dos bônus americanos a dois anos se situava perto de seu máximo desde o início da pandemia (0,65%), a 0,61%.



Afetado por boatos de uma saída da bolsa americana, a gigante do comércio eletrônico chinês Alibaba caiu, durante o dia, ao seu nível mais baixo em dois anos e meio, antes de se recuperar um pouco (-0,40%, a 122,00 dólares).



