Biden diz que luta contra a covid não deveria gerar divisão política

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quinta-feira (2) que a luta contra a covid-19 "não deveria" ser uma questão de divisão política, apresentando um plano que visa prevenir o surto da epidemia com o início do inverno e a variante ômicron.



"Eu sei que a covid-19 tem sido muito divisionista. Neste país, tornou-se uma questão política (...), o que é uma observação triste. Não deveria ser, mas tem sido", disse ele em um discurso na sede do Instituto Nacional de Saúde, nos arredores de Washington.



O discurso de Biden ocorre quando a variante ômicron, relatada pela primeira vez na África do Sul em 24 de novembro, continua a ser detectada em todo o mundo.



Até o momento, dois casos da nova cepa foram anunciados nos Estados Unidos: um primeiro na Califórnia, em uma pessoa que retornou da África do Sul, e um segundo envolvendo um homem de Minnesota sem histórico recente de viagens internacionais, o que indica que há transmissão comunitária no país.



O plano de Biden para o inverno inclui aumentar as doses de reforço para todos os adultos, vacinar crianças, expandir os testes diagnósticos gratuitos e introduzir protocolos de viagem mais rígidos.



Isso incluirá exigir que todos os viajantes que cheguem aos Estados Unidos sejam submetidos a um teste de diagnóstico no dia anterior ao voo.