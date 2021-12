Biden: especialistas alertam que casos de covid vão aumentar durante o inverno

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou durante discurso nesta quinta-feira, 2, que os casos de covid-19 nos Estados Unidos vão subir durante o inverno no país, de acordo com especialistas consultados pela Casa Branca. Ainda assim, o mandatário disse que não serão necessárias novas medidas mais agressivas como quarentenas e expansão dos mandatos de obrigatoriedade de vacinação contra a doença.



Entre as novas medidas que serão adotadas pelo governo para combater a nova onda de infecções está a aceleração dos esforços para vacinar o restante do mundo. Segundo Biden, os EUA vão enviar mais 200 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 a outras nações nos próximos 100 dias. A medida já havia sido anunciada mais cedo pela Casa Branca.



De acordo com ele, isso não afetará a oferta de imunizantes à população americana, que deverá chegar a 72% do seu total completamente vacinada até o Natal, projetou Biden.