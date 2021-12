Congresso dos EUA tenta evitar a paralisação do Governo Federal

A obrigação de vacinação imposta às grandes empresas pelo governo do democrata Joe Biden ameaçava, nesta quinta-feira (2), as tentativas do Congresso dos Estados Unidos de aprovar um novo orçamento, a ponto de correr o risco de paralisar a administração federal.



Os legisladores americanos têm apenas um dia e meio para alcançar um acordo sobre uma nova lei de finanças se quiserem evitar um corte repentino nos fundos públicos federais, o que levaria milhares de funcionários ao desemprego técnico (seguem contratados, mas não trabalham).



Ministérios, parques nacionais, museus e muitos órgãos públicos seriam afetados nesta eventual situação.



O "shutdown" do inverno de 2018, o mais longo da história do país, afetou, por exemplo, o controle de bagagens nos aeroportos, bagunça que a maioria dos legisladores não quer antes das férias de fim de ano.



- "O caos" -



Um pequeno grupo de republicanos, em sua maioria próximos do ex-presidente Donald Trump (2017-2021), se recusa a apoiar um novo orçamento, por acreditar que ajudaria a financiar a obrigatoriedade da vacina em alguns setores do país, uma política à qual se opõem.



Os legisladores também tentarão chegar a um acordo temporário que estenda o atual orçamento do governo até 18 de fevereiro. Após longas negociações que incluem 7 bilhões de dólares para ajudar os refugiados afegãos.



A Casa Branca insiste em aprovar este texto com urgência.



"Não paralisaremos o governo", tranquilizou o chefe da minoria republicana no Senado, Mitch McConnell, na Fox News.



Mas o cenário de um "shutdown", mesmo que por alguns dias, segue entre as possibilidades, depois de ser aprovado pela Câmara de Representantes, o texto deve seguir para o Senado antes de estar disponível para o presidente Biden sancionar.



E qualquer mudança na outra câmara, pode atrasar significativamente a votação e jogar o governo no caos.



Os acordos de 'último minuto' são comuns no Congresso, principalmente quando o tema são os orçamentos temporários.



A urgência do tema corre em paralelo com outros assuntos prioritários para os congressistas.



Além da lei orçamentária, os legisladores devem acordar fundos orçamentários à Defesa, um tema que está distante de um consenso.



Porém, um tema mais urgente ainda surgiu nas últimas semanas, isso porque entre hoje e 15 de dezembro deverão ser discutidos o aumento ou a suspensão do limite de endividamento dos Estados Unidos, na tentativa de fugir do primeiro 'calote' federal na história da maior economia mundial.



Sem acordo neste ponto, os Estados Unidos poderá ficar sem dinheiro para honrar suas dívidas, uma situação potencialmente catastrófica para o mercado global.



Se o Congresso conseguir se ocupar de todos os assuntos a tempo, poderá também colocar em pauta o gigantesco plano de investimentos sociais e ambientais promovido por Biden e que está calculado em 1,75 trilhão de dólares.



O plano, que prevê creches gratuitas para todas as crianças e investimentos para reduzir as emissões de gases do efeito estufa no país, está paralisado no Congresso há meses.



Biden conta com essas medidas para recuperar sua popularidade, que está em queda, e finalmente consolidar seu governo.