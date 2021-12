Toyota quer 100% de vendas de veículos limpos na Europa Ocidental a partir de 2035

A Toyota anunciou nesta quinta-feira (2) que está "disposta" a realizar 100% de vendas de veículos elétricos ou de hidrogênio a partir de 2035 na Europa ocidental.



O fabricante mundial não aderiu ao compromisso da COP26 de Glasgow, pelo qual cerca de trinta países e alguns fabricantes de automóveis - como Ford, Mercedes, General Motors e Volvo - se comprometeram a "trabalhar" para que todos os veículos novos vendidos sejam zero poluentes até 2040, e até 2035 nos principais mercados.



A Toyota anunciou que estaria "disposta a cortar as emissões de CO2 de todos os veículos novos em 100% até 2035 na Europa ocidental", em linha com as propostas da Comissão Europeia para proibir os motores de combustão no mesmo ano.



As vendas "emissões zero" vão aumentar "com a instalação, entre agora e esse prazo, de infraestruturas suficientes para recarga elétrica e abastecimento de hidrogênio, assim como o aumento necessário das capacidades em energias renováveis", especificou Matt Harrison, presidente da construtora na Europa.



Pioneira dos híbridos com o modelo Prius e ainda líder mundial nesse segmento com dois milhões de híbridos vendidos em 2020, a fabricante japonesa demorou a se envolver com veículos 100% elétricos.



