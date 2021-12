Sede da ONU em NY é isolada devido a homem armado do lado de fora

A sede das Nações Unidas em Nova York estava isolada nesta quinta-feira (2) no final da manhã devido à presença de um homem armado no portão, informaram responsáveis da organização.



"A sede da ONU está fechada, há atividade policial" em frente ao local, confirmou à AFP o porta-voz da organização, Stéphane Dujarric.



Segundo um responsável que pediu anonimato, "um homem com um fuzil ameaça se matar" em uma das entradas do prédio.



A avenida ao lado da sede da ONU também foi fechada. Nas fotos observadas pela AFP, o homem que causou o fechamento da organização estava em frente a um portão e a polícia se protegia atrás de uma van.



O fechamento da sede não gerou nenhuma perturbação dentro do edifício, onde o Conselho de Segurança deu continuidade a uma reunião sobre o Iraque.