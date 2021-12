Jornal Apple Daily, de Hong Kong, leva 'Caneta de Ouro' da liberdade de imprensa

O magnata da imprensa Jimmy Lai, detido em Hong Kong, recebeu na quarta-feira (1º) o prêmio à liberdade de imprensa da "Caneta de Ouro" junto à equipe de seu jornal pró-democracia Apple Daily, que foi fechado.



Lai e outros dirigentes do Apple Daily, um tabloide muito crítico a Pequim, foram detidos na primavera por "conspiração com elementos externos para colocar em risco a segurança nacional", em nome da drástica lei de segurança nacional.



As autoridades rejeitam o jornal -- que fechou em junho depois que seus ativos foram congelados -- ter pedido sanções internacionais contra Hong Kong.



A "Caneta de Ouro" é concedida anualmente desde 1961 a importantes defensores e promotores da liberdade de imprensa. O prêmio é concedido pela Associação Mundial de Jornais e Editoras (Wan-Ifra, nas siglas em inglês).



A entrega do prêmio a Lai e sua equipe ilustra "os temores e desafios" enfrentados pelos jornalistas de Hong Kong hoje", declarou Warren Fernández, presidente do Fórum Mundial de Editores.



"A prisão de um editor, a detenção de um diretor e de seus colegas, o fechamento de uma redação: o prêmio Caneta de Ouro 2021 reconhece e reflete sobre tudo isso", disse Fernández na cerimônia virtual de entrega dos prêmios na quarta-feira.



A Lei fundamental - a miniconstituição de Hong Kong em vigor desde 1997- garante a liberdade de expressão na ex-colônia britânica. Mas a liberdade de imprensa está diminuindo desde que a China tentou aumentar seu controle da cidade após os protestos em massa e geralmente violentos de 2019.