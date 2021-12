Parlamento alemão definirá Olaf Scholz como chanceler em 8 de dezembro

O Bundestag vai organizar a eleição que definirá o social-democrata Olaf Scholz como chanceler em 8 de dezembro, o que encerrará 16 anos de governo de Angela Merkel, anunciou a Câmara Baixa do Parlamento da Alemanha.



Olaf Scholz, de 63 anos, deve ser eleito pela maioria dos 736 deputados do Bundestag, antes da transferência de poderes no mesmo dia com a atual chanceler.



O procedimento de eleição do chanceler - que é o terceiro cargo público mais importante, depois do presidente da República Federal e do presidente do Parlamento - é um processo muito codificado.



Após a eleição pelos deputados, o futuro chanceler é recebido pelo presidente, que entrega a "ata de nomeação", o que estabelece o início oficial de seu mandato de quatro anos.



Então, o chanceler retorna ao Bundestag para prestar juramento ao cargo antes de seguir para a sede da chancelaria para a transferência de poder.



O novo chefe de Governo vai liderar uma coalizão inédita de três partidos, formada pelos Social-Democratas, os Verdes e os Liberais.



A eleição acontece em um momento de crise de saúde na Alemanha. Scholz está trabalhando na estratégia do país e participou nesta quinta-feira de uma reunião com Merkel e os dirigentes das 16 regiões, que decidiram aumentar as restrições para as pessoas não vacinadas contra o coronavírus.