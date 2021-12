Rússia espera contato entre Biden e Putin nos próximos dias

A Rússia afirmou nesta quinta-feira que espera um "contato" entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e seu colega russo, Vladimir Putin, nos "próximos dias", em um momento de crescente tensão na fronteira com a Ucrânia.



A afirmação foi divulgada após uma reunião entre os chefes da diplomacia dos dois países na Suécia para discutir as acusações de Kiev e seus aliados ocidentais de que a Rússia pode invadir a Ucrânia em breve.



"Ainda não estabelecida uma data. Há problemas para coordenar as agendas dos dois líderes, mas os contatos são muito necessários, nossos problemas estão aumentando", declarou o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Riabkov.



"A situação na Europa é muito alarmante", completou.