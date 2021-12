Países ampliam restrições contra a variante ômicron

A Alemanha se prepara para anunciar nesta quinta-feira (2) um pacote de novas restrições, o governo dos Estados Unidos reforça as exigências para permitir a entrada no país e a UE examina a possibilidade de vacinação obrigatória. As medidas contra o coronavírus se multiplicam em vários países do mundo, enquanto continua a propagação da variante ômicron.



Diante da onda mais grave de coronavírus desde o início da pandemia, a Alemanha deve decretar nesta quinta-feira novas medidas como um possível fechamento de bares e alguns locais públicos, antes de um debate no Parlamento sobre a eventual vacinação obrigatória.



A questão é examinada por vários governos. A Áustria pretende aplicar a medida a partir de fevereiro, a África do Sul reflete sobre o tema e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu aos países europeus que iniciem um debate.



Mas até o momento, a ação dos governos se resume a limitar os deslocamentos internacionais, apesar da opinião contrária da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da ONU, especialmente diante das restrições impostas especificamente a países do sul da África, região que deu o alerta sobre a nova variante.



Nos Estados Unidos, que detectou o primeiro caso da variante ômicron na Califórnia, o presidente Joe Biden anunciará uma nova campanha contra a covid-19, com novas exigências para os viajantes e um aumento nos esforços de vacinação.



A Casa Branca já anunciou que a partir "do início da próxima semana" todos os viajantes que entram no país deverão, além de vacinados, apresentar um teste negativo feito um dia antes do deslocamento.



O Japão recuou nesta quinta-feira na decisão drástica de suspender todas as novas reservas para os voos de entrada no país durante dezembro e permitir o retorno de seus cidadãos que estão no exterior.



- Vírus sem fronteiras -



Apesar das limitações, a nova variante, aparentemente mais contagiosa e com múltiplas mutações, já está presente em todos os continentes.



Depois de anunciar um caso em seus territórios de ultramar, a França detectou outro nesta quinta-feira no continente europeu. Também foram registrados os primeiros casos na Índia, Noruega, Islândia ou Irlanda.



Nas Américas, a variante já foi registrada nos Estados Unidos, Canadá e Brasil. A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) advertiu que em breve a ômicron provavelmente estará em circulação em todo o continente.



Na quarta-feira, a OMS advertiu que os reduzidos índices de vacinação anticovid e de testes de diagnóstico provocam um "coquetel tóxico".



"É uma combinação ideal para a reprodução e aumento de variantes do coronavírus", declarou o secretário-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



OMS e ONU desaconselharam a adoção de restrições generalizadas às viagens, especialmente concentradas nos países do sul da África, alvos de vetos em muitas nações.



Os fechamentos de fronteiras são "profundamente injustos, punitivos e ineficazes", criticou o secretário-geral da ONU, António Guterres, que chamou de "escândalo" a punição imposta ao continente africano por não dispor de vacinas suficientes.



Diante da ameaça para o crescimento econômico representada pela variante ômicron, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos (OCDE) fez um apelo para que "as vacinas sejam produzidas e distribuídas o mais rápido possível em todo o mundo".



- Vacinas e outros métodos -



As dúvidas persistem sobre a eficácia das vacinas existentes contra a covid ante a nova variante.



Laboratórios como Novavax, AstraZeneca e Moderna acreditam que podem desenvolver um novo fármaco para combater a ômicron. A Rússia afirmou que trabalha em uma versão específica da vacina Sputnik V.



Ao mesmo tempo começam a aparecer alternativas como o comprimido anticovid do laboratório MSD, aprovado por um painel de especialistas nos Estados Unidos, ou o tratamento a base de anticorpos monoclonais da GlaxoSmithKline (GSK), que foi autorizado pela agência reguladora britânica.



Além disso, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) anunciou nesta quinta-feira o início de um estudo acelerado sobre a vacina anticovid do laboratório franco-austríaco Valneva.



O pânico gerado pela ômicron lembra a inquietação provocada pela emergência da delta, uma variante também muito contagiosa e agora dominante no mundo.



A OMS considera "elevada a probabilidade de propagação da ômicron por todo o mundo", apesar das dúvidas sobre a transmissibilidade, gravidade ou sua resistência às vacinas.



A pandemia de covid-19 provocou mais de 5,2 milhões de mortes desde a detecção da doença no fim de 2019 na China, segundo um balanço da AFP.



O elemento tranquilizador é que, até o momento, nenhuma morte parece vinculada à variante ômicron.



