Economia brasileira entra em recessão, com contração de 0,1% no terceiro trimestre (oficial)

A economia entrou em recessão no Brasil ao cair 0,1% no terceiro trimestre de 2021, o segundo com resultado negativo, impactado pela queda da atividade agropecuária, informou nesta quinta-feira(2) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).



No segundo trimestre, o PIB foi revisado para -0,4% (queda de 0,1%) nos três meses anteriores.



Em comparação ao mesmo período de 2020, a maior economia da América Latina cresceu 4%, segundo dados oficiais.



"No terceiro trimestre, o PIB variou -0,1% em relação ao trimestre anterior, na série com ajuste sazonal.



A atividade agrícola caiu 8,0%, a indústria ficou estável (0,0%) e os serviços subiram 1,1%", informou o IBGE em comunicado.



O mercado estimava um resultado entre 0,3% e -0,6%, com a maioria esperando queda, segundo levantamento do jornal Valor.



O PIB desacelerou, no segundo trimestre deste ano, a recuperação iniciada no terceiro trimestre de 2020 após o colapso causado pela pandemia.