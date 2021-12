Biden anuncia nova batalha contra covid após detecção da variante ômicron

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciará nesta quinta-feira (2) uma campanha contra a covid-19, com novas exigências para os viajantes e um aumento nos esforços de vacinação.



Apesar de Biden ter conquistado a presidência com a promessa de lutar contra a pandemia, as mutações do coronavírus representam um enorme desafio, o que contribui para a queda de sua popularidade.



Da sede dos Institutos Nacionais de Saúde, na região de Washington, Biden pronunciará um discurso em que pretende enumerar uma série de ações projetadas para lutar contra a covid-19 durante o inverno (hemisfério norte, verão no Brasil), no momento em que a variante ômicron se propaga pelo mundo, gerando novas preocupações e restrições.



Na quarta-feira foi detectado o primeiro caso de contágio com esta variante nos Estados Unidos.



A Casa Branca já anunciou que a partir "do início da próxima semana", todos os viajantes deverão, além de vacinados, apresentar um teste negativo feito um dia antes do deslocamento. A medida será aplicada a americanos e estrangeiros.



Para os deslocamentos internos, Biden anunciará uma prorrogação da obrigatoriedade do uso de máscaras em aviões, trens e outros transportes públicos até meados de março, afirmou uma fonte do governo.



As novas medidas pretendem tranquilizar os americanos e mostrar que Biden está fazendo tudo a seu alcance para evitar que a pandemia afete a recuperação econômica dos Estados Unidos e as festas de fim de ano.



O presidente e seus assessores reiteraram nos últimos dias que não acontecerá um retorno aos grandes confinamentos.



Mas o governo enfrenta um cenário em que muitos americanos não são receptivos aos apelos de Biden por uma ação coletiva para derrotar a pandemia. De fato, quase 40% da população ainda não está completamente imunizada, apesar das tentativas criativas de estimular vacinação.



E quase 100 milhões de pessoas que já podem receber doses de reforço das vacinas anticovid ainda não aproveitaram a oportunidade.



- Campana nacional -



Uma campanha nacional direcionada aos beneficiários do sistema de saúde pública Medicare tentará ampliar vacinação e as doses de reforço: em sua estratégia, o governo estabeleceu uma associação com a AARP, um importante grupo que representa os interesses das pessoas com mais de 50 anos.



No outro extremo da faixa etária, a administração Biden tentará assegurar que as escolas não retornem aos fechamentos.



"Quando o presidente assumiu o cargo, mais da metade das escolas do país estavam fechadas", disse a mesma fonte do governo.



"Hoje temos uma vacina para as crianças a partir de cinco anos e mais de 99% das escolas em todo o país estão completamente abertas", disse, antes de destacar que "o presidente anunciará os passos que garantirão que isto continue assim".



O governo também pretende estimular o uso de kits de teste domiciliar com o anúncio de que "o seguro médico deve cobrir 100% do seu custo".



Para aqueles sem seguro médico, a disponibilidade de kits gratuitos deve aumentar nos próximos meses. "Nosso fornecimento de testes caseiros é, atualmente, quatro vezes maior que no fim do verão", disse a fonte do Executivo.