Alec Baldwin diz que não puxou gatilho de arma que matou diretora

Alec Baldwin dá primeira entrevista, à ABC News (foto: Reprodução/YouTube/ABC News)

Em sua primeira entrevista após a morte de Halyna Hutchins, o ator Alec Baldwin, de 63 anos, declarou, que não puxou o gatilho da arma que matou a diretora de fotografia no set do filme "Rust". Em sua primeira entrevista após a, o ator, de 63 anos, declarou, queque matou a diretora de fotografia no set do filme "Rust".





A declaração foi feita pelo ator em uma entrevista ao jornalista George Stephanopoulos, da ABC News.





Em um trecho liberado da entrevista no Twitter, Alec Baldwin disse: "Bem, o gatilho não foi puxado. Eu não puxei o gatilho. Eu nunca apontaria a arma para alguém e puxaria o gatilho para ela. Nunca."

Baldwin também afirmou que esta foi a pior coisa que já aconteceu com ele e que não sabe como a bala estava no set. "Alguém colocou uma bala de verdade na arma. Uma bala que nem era para estar no local."











A reportagem completa vai ser exibida nesta quinta-feira (2/12), nos Estados Unidos.





O acidente





Em 21 de outubro, a diretora de fotografia Halyna Hutchins morreu após um disparo acidental feito por Baldwin, que estava ensaiando uma cena em que deveria atirar em direção à câmera.





Halyna chegou a ser socorrida e foi levada de avião para o Hospital da Universidade do Novo México, mas não resistiu ao ferimento. Além da diretora de fotografia, o ator feriu o diretor do filme, Joel Souza, de 48 anos, que teve alta do hospital depois do acidente.





Até o momento, ninguém foi indiciado, mas a polícia já tem suspeitas sobre como a munição real foi parar no set do filme.