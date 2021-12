Petróleo fecha em queda com mercado atento à reunião da Opep+ de quinta-feira

Os preços do petróleo, muito voláteis desde a descoberta da nova variante do coronavírus, despencaram nesta quarta-feira (1º) em um mercado volátil, impaciente à espera do resultado da reunião da Opep+ marcada para esta quinta-feira.



Em Nova York, o barril do West Texas Intermediate (WTI) para janeiro caiu 0,92%, fechando em 65,57 dólares.



Já em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro recuou 0,52%, encerrando em 68,87 dólares.



Refletindo a extrema volatilidade das cotações desde o surgimento da variante ômicron do coronavírus e um tom mais firme da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos sobre a inflação, os contratos chegaram a subir 3% ao longo do dia, antes de ceder.



Os 13 membros da Opep realizaram nesta quarta-feira por videoconferência a primeira de duas reuniões da semana.



A decisão sobre o nível de produção do cartel no início do próximo ano será divulgada após o segundo encontro, na quinta-feira, que também contará com a presença dos aliados da Opep no mecanismo Opep+.



"A chegada da variante ômicron e a queda dos preços que se seguiu aumentam as chances de que a Opep+ opte por uma pausa" na recuperação da produção, estima Helima Croft, da RBC.



Novas restrições sanitárias para controlar a pandemia ameaçam a demanda pelo ouro negro. O petróleo caiu 10% desde a última quinta-feira.



Nesta quarta-feira, também foi divulgado o número de reservas comerciais de petróleo dos Estados Unidos, que diminuíram menos do que o esperado pelos analistas na semana passada, segundo dados publicados pela Agência de Informação de Energia dos EUA (EIA).



Durante a semana encerrada em 26 de novembro, as reservas de petróleo cru baixaram em 900 mil barris, para 433,1 milhões, enquanto os analistas esperavam um declínio de 1,45 milhão de barris para esse período.