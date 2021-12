Wall Street fecha em queda após primeiro caso de ômicron nos EUA

A Bolsa de Valores de Nova York fechou nesta quarta-feira (1º) em forte queda, prejudicada pela confirmação do primeiro caso relatado da variante ômicron do coronavírus nos Estados Unidos.



O índice Dow Jones caiu 1,34%, para 34.022,04 pontos; o tecnológico Nasdaq perdeu 1,83% para 15.254,05 pontos e o S&P; 500, 1,18%, para 4.513,04 pontos.



"O cenário é conhecido", reagiu Edward Moya, analista da Oanda, em uma nota. "Wall Street continuará a se guiar pelas notícias sobre o coronavírus até que se saiba o que fazer contra essa onda."



Tom Cahill, estrategista da Ventura Wealth Management, acredita que o mercado deva permanecer volátil nas próximas duas semanas, até que qualquer dado confiável seja divulgado.



A última variante está "causando muita incerteza entre os investidores no momento", alertou.



